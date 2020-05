Anche Ursula von der Leyen appoggia le indagini sul Coronavirus | “Importante conoscerne

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 3 maggio 2020)von der, presidente della Commissione Europea, hato le richieste disulle origini del nuovoe ha dichiarato che la Cina dovrebbe essere coinvolta nel processo. Gli avvocati di Paesi come Germania, Svezia e Australia hanno richiesto un’indagine sulle origini del virus, che finora ha infettato oltre 3,4 milioni di persone, uccidendone oltre 245.000. A CNBC, von derha dichiarato che vorrebbe vedere la Cina cooperare con la sua organizzazione e con le altre per andare a fondo su come il virus sia esattamente emerso. “Credo che questo sia importante per tutti noi, intendo per il mondo intero. Non si sa quando ci sarà il prossimo virus, quindi vogliamo tutti aver imparato la lezione per la prossima volta e aver creato un sistema di preallarme che funzioni davvero e il mondo intero deve contribuire”, ha ...