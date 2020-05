A 18 anni uccide il padre: massacrato a coltellate in casa. "Era geloso della moglie, angherie continue": il dramma dell'isolamento (Di domenica 3 maggio 2020) Le lame dei coltelli si sono spezzate nel costato di Giuseppe Pompa, operaio di 52 anni, ammazzato brutalmente da Alex, il figlio 18enne. Loris, il fratello maggiore, era presente alla mattanza, ma non ha reagito. Forse anche lui avrebbe voluto infierire sul quel padre padrone che da anni non perdeva occasione per alzare le mani contro la moglie, madre dei due ragazzi. Più giovane del marito, avvenente (nel palazzo la descrivono come «una bella signora»), lavora come cassiera in un centro commerciale. Giuseppe Pompa, specie negli ultimi tempi, sembrava essere vittima di una gelosia morbosa nei confronti della donna («immaginava la presenza di amanti e spasimanti», hanno raccontato i figli ai carabinieri) e, quando era ubrico, la insultava e la massacrava di botte. «Lividi, ferite, in un' occasione le ha anche fratturato una mano e nostra madre non ha ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - l’esercito britannico sa come ucciderlo : spray per insetti

A 19 anni uccide il padre violento con oltre venti coltellate per difendere la madre

