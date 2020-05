Werner chiude al Bayern | “Preferisco un’esperienza all’estero”

Leggi su zon

(Di sabato 2 maggio 2020) Timo, che in estate potrebbe lasciare il Lipsia,la porta alMonaco: “Un’esperienza all’estero mi stuzzica di più” Ormai da due mesi il calcio europeo è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. Non si ferma invece il Calciomercato, più vivo che mai, nonostante la finestra estiva dovrebbe svolgersi a settembre anzichè a luglio. Uno dei nomi più caldi in vista dell’estate è sicuramente quello di, che potrebbe lasciare il Lipsia. L’attaccante è seguito da tempo dalMonaco, ma in una recente intervista alla Bild, ha di fatto chiuso la porta ai bavaresi e a qualsiasi altra squadra tedesca: “Nel caso in cui dovessi lasciare il Lipsia l’avventura all’estero mi stimolerebbe di più del trasferimento a Monaco”. Ilsi è ...