Telefonata tra Bill Gates e il premier Conte | “Insieme per la lotta contro il virus”

(Di domenica 3 maggio 2020)trae il. Il miliardario ha riconosciuto l’impegno assicurato dall’Italia nella ricerca scientifica”. ROMA – Nel pomeriggio di sabato 2 maggio 2020 è andata in scena unatrae il. Come riportato dal sito di Palazzo Chigi, al centro del colloquio telefonico la promozione della cooperazione globale nellaal coronavirus di cui la Pledging Conference è un primo importante passo. Il co-fondatore di Microsoft nel corso della conversazione ha riconosciuto “l’impegno assicurato dall’Italia, negli anni, al contrasto alle pandemie e al sostegno della ricerca scientifica finalizzata ai vaccini“. Contatti continui traLadi sabato 2 maggio è solo il primo di un lungo confronto trae il. Il ...

Telefonata tra Giuseppe Conte e Bill Gates: secondo quanto riferito da Ansa, in giornata è previsto un contatto tra il premier italiano e il fondatore di Microsoft, impegnato con la sua fondazione nel ...