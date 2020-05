StopEuropa | la manifestazione del 30 maggio

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) Non solo su Telegram: anche su Facebook c’è chi si organizza per effettuare unaa piazza Montecitorio. Si tratta del gruppoche ha annunciato di voler scendere in piazza per chiedere il solito addio all’euro e il solito ritorno alla lira. L’organizer dellasu Facebook è l’avvocato Angelo Farina: TUTTI A ROMA il 30P.zza Montecitorio.Sit-in ad oltranza per manifestare PACIFICAMENTE insieme e per chiedere l’IMMEDIATA adozione della Moneta Parallela (lira) che possa permettere di immettere SUBITO liquidità ad Aziende e Famiglie anzichè adottare le scelte, che indebiteranno ulteriormente l’Italia per i prossimi 30 anni (MES, Corona Bond, Recovery bond, ecc), che chi ci governa vuole attuare!!!!! E’ ora di dire BASTA allo strapotere Franco-Tedesco e delle Nazioni del Nord ...