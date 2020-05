Scuola, il direttore Cigognani: "No all'educazione a distanza" (Di sabato 2 maggio 2020) Fabio Franchini Dopo la curiosità e l’entusiasmo iniziali per la novità, sono venute a galla tutte le magagne della Scuola a distanza. Gli studenti fanno fatica e con loro i docenti. La testimonianza di Stefano Cigognani, direttore del Don Bosco Village Dopo la curiosità e l’entusiasmo iniziali per la novità, sono venute a galla tutte le magagne della Scuola a distanza. Gli studenti fanno fatica e con loro i docenti. "Non si può pensare di sostituire la didattica tradizionale con quella digitale solo perché abbiamo imparato a usare la tecnologia", ci dice Stefano Cigognani, professore e direttore del Don Bosco Village School. Che chiede lumi al ministro Lucia Azzolina: "Vorrei capire quale sia la sua idea di Scuola, didattica ed educazione". Professor Cigognani, cosa ne pensa della chiusura delle scuole fino a ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - ultime notizie – Cdm approva il decreto scuola - ma non c’è accordo sulle imprese. Positivo il direttore dell’Aifa. Morti in servizio 87 medici

