Momentum | il film in onda sabato 2 maggio su 20

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 2 maggio 2020), il thriller di Stephen Campanelli insu Italia 1. Trama e trailer.sul canale 20 è tempo di thriller.andrà inil, diretto dal regista Stephen Campanelli. Ilè uscito nel 2015 ed è stato presentato al Festival Internazionale del cinema di Odessa nello stesso anno. Ilera stato concepito come primo capitolo di una trilogia, che poi non è stata realizzata. Probabilmente perchè è uscito al cinema solo in alcuni mercati riuscendo a raccogliere solo 750 mila dollari. In Italia ilnon è mai uscito al cinema, ma è arrivato direttamente in dvd o a noleggio. Ecco il promo: , la trama delinstasera su 20 Alex, una ladra, viene convinta dal suo ex compagno Kevin a fare un ultimo colpo: rubare dei diamanti. Ma il ...