La dedica dei Queen a medici e infermieri: “You are the champions” (Di sabato 2 maggio 2020) Sono giorni particolari e serve qualcosa di particolare. Chi si sta adoperando alacremente per salvare vite umane, anche a costo della propria incolumità, sono medici e infermieri. Sono loro i “guerrieri” di questa battaglia contro il nemico invisibile. E’ per rendere omaggio a loro è che i Queen, famosissimo gruppo che ha unito generazioni di appassionati di musica dagli anni ’80, hanno realizzato una nuova versione del celebre pezzo “We are the champions”, trasformando in “You are the champions” (“Voi siete i campioni”). Tutti i ricavi del brano andranno al COVID-19 Solidarity Response Fund dell’Organizzazione mondiale della sanità. I membri del gruppo hanno registrato le proprie parti del brano nelle proprie case, dove sono in isolamento. Un’idea nata dal celebre chitarrista Bryan May, in un ... Leggi su oasport LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : la dedica dei Queen a medici e infermieri sui social : “You Are The Champions”

Napoli - Maggio dei Monumenti online : edizione dedicata a Giordano Bruno

Roma. Sala dei Giuramenti sarà dedicata ad Aulo Mechelli (Di sabato 2 maggio 2020) Sono giorni particolari e serve qualcosa di particolare. Chi si sta adoperando alacremente per salvare vite umane, anche a costo della propria incolumità, sono. Sono loro i “guerrieri” di questa battaglia contro il nemico invisibile. E’ per rendere omaggio a loro è che i, famosissimo gruppo che ha unito generazioni di appassionati di musica dagli anni ’80, hanno realizzato una nuova versione del celebre pezzo “We are the champions”, trasformando in “You are the champions” (“Voi siete i campioni”). Tutti i ricavi del brano andranno al COVID-19 Solidarity Response Fund dell’Organizzazione mondiale della sanità. I membri del gruppo hanno registrato le proprie parti del brano nelle proprie case, dove sono in isolamento. Un’idea nata dal celebre chitarrista Bryan May, in un ...

OA_Sport : La dedica dei Queen a medici e infermieri: “You are the champions” - EugenioZedda : RT @Ansa_TerraGusto: Uno dei simboli dell'enogastronomia partenopea e italiana riceve una memorabile dedica dalla #Zecca dello Stato: con u… - MilazzoNella : RT @FilcamsCgil: #LottiAMOperTutti La Filcams si dedica con impegno a tutti i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi che chied… - nicbetz : RT @oss_romano: #21febbraio #LourdesLeFilm #film In uscita «Lourdes», documentario dei registi francesi Thierry Demaizière e @albanteurlai… - GeoDataLab_Srls : GeoDataLab dedica a quei lavoratori questo Primo maggio ai lavoratori che non si sono mai fermati e non si fermeran… -

Ultime Notizie dalla rete : dedica dei La dedica dei Queen a medici e infermieri: “You are the champions” OA Sport Il 140° compleanno de L’Eco di Bergamo Le radici sono profonde e il cuore è grande

I lettori ci perdoneranno se in tempi come questi ci prendiamo un poco di spazio per ricordare il 140° compleanno de «L’Eco di Bergamo», per la prima volta in edicola il 1° Maggio del 1880. Ma è propr ...

Fase 2: a Milano, Roma e Bologna si punta su bici e monopattini

L’uscita dalla fase più acuta dell’emergenza sanitaria permetterà di allentare le misure di limitazione alla circolazione imposte per contenere la diffusione del coronavirus. La road map di riaperture ...

I lettori ci perdoneranno se in tempi come questi ci prendiamo un poco di spazio per ricordare il 140° compleanno de «L’Eco di Bergamo», per la prima volta in edicola il 1° Maggio del 1880. Ma è propr ...L’uscita dalla fase più acuta dell’emergenza sanitaria permetterà di allentare le misure di limitazione alla circolazione imposte per contenere la diffusione del coronavirus. La road map di riaperture ...