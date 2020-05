Katy Louise Saunders: che fine ha fatto Babi di 3 Metri Sopra Il Cielo? (Di sabato 2 maggio 2020) Katy Louise Saunders oggi ha 35 anni. Dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, ha deciso di aprire un’attività di biocoltura Solo quindici anni fa era uno degli idoli adolescenziali di tutta Italia. Su schermo, insieme a Riccardo Scamarcio, aveva fatto sognare un’intera generazione. Di chi stiamo parlando? Di Katy Louise Saunders, ovvero la famigerata Babi di Tre Metri Sopra Il Cielo, film del 2004 diretto da Luca Lucini, che questa sera andrà in onda in seconda serata su Italia 1. Dell’attrice si sono quasi perse le tracce. Che fine ha fatto la giovane attrice? Katy Louise Saunders è nata a Londra, il 21 luglio 1984. Da padre britannico e da madre colombiana e a causa del lavoro del padre trascorre l’infanzia tra Londra e l’Italia. Frequenta l’English School di Roma e si stabilisce definitivamente con la famiglia, ... Leggi su zon Katy Louise Saunders/ Addio al cinema? Ancora vicina a Riccardo Scamarcio

Che fine ha fatto Katy Louise Saunders - la Babi di Tre metri sopra il cielo?

Che fine ha fatto Katy Louise Saunders - la Babi di Tre metri sopra il cielo? (Di sabato 2 maggio 2020)oggi ha 35 anni. Dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, ha deciso di aprire un’attività di biocoltura Solo quindici anni fa era uno degli idoli adolescenziali di tutta Italia. Su schermo, insieme a Riccardo Scamarcio, avevasognare un’intera generazione. Di chi stiamo parlando? Di, ovvero la famigeratadi TreIl, film del 2004 diretto da Luca Lucini, che questa sera andrà in onda in seconda serata su Italia 1. Dell’attrice si sono quasi perse le tracce. Chehala giovane attrice?è nata a Londra, il 21 luglio 1984. Da padre britannico e da madre colombiana e a causa del lavoro del padre trascorre l’infanzia tra Londra e l’Italia. Frequenta l’English School di Roma e si stabilisce definitivamente con la famiglia, ...

bnotizie : Katy Louise Saunders/ Addio al cinema? Ancora vicina a Riccardo Scamarcio - _Valealizzi_ : RT @sandrinaadmni: Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders che camminano abbracciati per le vie di Roma. Babi e Step per davvero. ??… - venti4ore : Che fine fatto Katy Louise Saunders Babi Tre metri sopra cielo? - Potterh63876964 : RT @sandrinaadmni: Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders in un nuovo film insieme. Lui con la giacca di pelle, lei accanto. Sono passat… - addictedtohes_ : ma in che senso Katy Louise Saunders ha 35 anni -