In Germania critiche al Colonia | «È da irresponsabili proseguire gli allenamenti»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 2 maggio 2020) Come ampiamente prevedibile, la notizia della positività di tre tesserati del– potrebbero non essere tutti calciatori – ha rinvigorito la polemica sulla ripartenza della Bundesliga. Su Twitter ieri sera è intervenuto il deputato Spd Karl Lauterbach definito dallo Spiegel responsabile Sanità del partito. È assolutamente irresponsabile che i giocatori continuino ad allenarsi dopo aver avuto contatto con tre giocatori infetti. Dovrebbero essere messi in quarantena, come richiesto dai cittadini. Altrimenti è a rischio la salute dei giocatori. Questo non è un modello Es ist voll unverantwortlich, dass die Spieler weiter trainieren, nachdem sie mit 3 infizierten Spielern Kontakt hatten. Sie müssten in Quarantäne, wie wir es vom Bürger verlangen. Dazu werden die Spieler gefährdet. Das Konzept floppt und ist ...