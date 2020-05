Il 2 maggio 1980 si tenne l’ultimo concerto dei Joy Division | il disincanto del cigno

Il 2 maggio 1980 si tenne l’ultimo concerto dei Joy Division, il (disin)canto del cigno di Ian Curtis (Di sabato 2 maggio 2020) Due settimane dopo l'ultimo concerto dei Joy Division tutto si spense. Oggi non esiste più nemmeno quel posto, dal momento che la High Hall University di Birmingham è stata demolita. Aveva cambiato nome in Chamberlain Hall ma nel gennaio 2014 era stata tirata giù. Macerie, polvere, poi la rimozione. Una location che inconsapevolmente era stata il contenitore di un punto fermo della storia della musica, questo è il ricordo che anche oggi la stampa riporta. L'ultimo concerto dei Joy Division Quella sera la band arrivò in ritardo. Lo ricorda David Pryke, che in quell'anno era ancora uno studente di 18 anni che a malapena conosceva il brano Transmission. Non frequentava quella facoltà, David, bensì veniva dalla vicina Aston University e per quell'occasione aveva scelto di partecipare al concerto. In fondo si diceva che i Joy Division ... Leggi su optimagazine (Di sabato 2 maggio 2020) Due settimane dopo l'ultimodei Joytutto si spense. Oggi non esiste più nemmeno quel posto, dal momento che la High Hall University di Birmingham è stata demolita. Aveva cambiato nome in Chamberlain Hall ma nel gennaio 2014 era stata tirata giù. Macerie, polvere, poi la rimozione. Una location che inconsapevolmente era stata il contenitore di un punto fermo della storia della musica, questo è il ricordo che anche oggi la stampa riporta. L'ultimodei JoyQuella sera la band arrivò in ritardo. Lo ricorda David Pryke, che in quell'anno era ancora uno studente di 18 anni che a malapena conosceva il brano Transmission. Non frequentava quella facoltà, David, bensì veniva dalla vicina Aston University e per quell'occasione aveva scelto di partecipare al. In fondo si diceva che i Joy...

passeggiare : 2 MAGGIO 1950 – Nasce Lou Gramm cantante dei Foreigner. 1980 – I Joy Division tengono il loro ultimo concerto con… - Legambiente : ?1??8?? a #Legambiente40?? Manca poco al 20 maggio, il giorno in cui compiamo 4??0?? anni ?? Ripercorriamo insieme… - passeggiare : 2 MAGGIO 1950 – Nasce Lou Gramm cantante dei Foreigner. 1980 – I Joy Division tengono il loro ultimo concerto con… - pierococcoli : RT @hqgcKobeBryant: Il canestro più spettacolare della storia del Basket? Così sembra, almeno per Magic Johnson che l'11 maggio 1980 assist… - simeoli1972 : RT @hqgcKobeBryant: Il canestro più spettacolare della storia del Basket? Così sembra, almeno per Magic Johnson che l'11 maggio 1980 assist… -

Ultime Notizie dalla rete : maggio 1980 Il 2 maggio 1980 si tenne l’ultimo concerto dei Joy Division, il (disin)canto del cigno di Ian Curtis OptiMagazine L’ultimo concerto dei Joy Division

Due settimane dopo l’ultimo concerto dei Joy Division tutto si spense. Oggi non esiste più nemmeno quel posto, dal momento che la High Hall University di Birmingham è stata demolita. Aveva cambiato no ...

Reggio Calabria: ciclo di incontri “La cultura resiste da casa”, proseguono le dirette Facebook del Circolo Calarco

Reggio Calabria: proseguono le dirette Facebook sulla pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco per il ciclo di incontri “La cultura resiste da casa” Sabato 2 e domenica 3 maggio alle ore 18.30 ...

Due settimane dopo l’ultimo concerto dei Joy Division tutto si spense. Oggi non esiste più nemmeno quel posto, dal momento che la High Hall University di Birmingham è stata demolita. Aveva cambiato no ...Reggio Calabria: proseguono le dirette Facebook sulla pagina del Circolo Culturale Guglielmo Calarco per il ciclo di incontri “La cultura resiste da casa” Sabato 2 e domenica 3 maggio alle ore 18.30 ...