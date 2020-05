Finanza: Codacons denuncia l’agenzia Fitch alla procura di Roma per possibile manipolazione del mercato (Di sabato 2 maggio 2020) Codacons ha presentato formale diffida a Fitch e a tutte le agenzie di rating, in cui si chiede di sospendere le valutazioni sul rating dell’Italia fino al termine dell’emergenza coronavirus, e un esposto alla procura di Roma per la possibile fattispecie di Manipolazione del mercato, Leggi su firenzepost Fedez vs Codacons/ Video “Rienzi ha minacciato di mandarmi la Guardia di Finanza ma…” (Di sabato 2 maggio 2020)ha presentato formale diffida ae a tutte le agenzie di rating, in cui si chiede di sospendere le valutazioni sul rating dell’Italia fino al termine dell’emergenza coronavirus, e un espostodiper lafattispecie di Manipolazione del mercato,

ROMA – Esposto di Codacons alla Procura della Repubblica di Roma contro Fitch per possibile Manipolazione del mercato. A presentarlo il “Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e ...

Gel, mascherine e termometri non a norma: maxi sequestro della guardia di finanza

Proseguono senza interruzione i controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito del piano predisposto per contrastare i comportamenti fraudolenti che sfruttano la pandemia da “Cov ...

