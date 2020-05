Fase 2 | cosa cambia da lunedì Dall' autocertificazione allo sport | nodo seconde

welikeduel : - Buongiorno prof! - Chi è che ha capito cosa si può fare nella fase due? #propagandalive - mante : La domanda delle domande, alla quale non trovo risposta: “Abbiamo dati di qualità?” Sappiamo bene cosa sta succed… - Agenzia_Ansa : Al via la #Fase2 le città riaprono il 4 maggio. Ecco cosa cambia: nuovi orari per i #trasporti e i #negozi. Contrib… - contribuenti : Licenziamenti sospesi e Reddito di emergenza. Cosa prevede la Fase 2 - 05Vivaldi : RT @il_cupo: Questi sono completamente pazzi e senza dignità, In spiaggia col braccialetto elettronico? Cari signori, andateci voi https:/… -

Fase 2. Cosa cambia in Sicilia da lunedì 4 Maggio

Il Presidente Nello Musumeci, nella serata di ieri (Giovedì 30 Aprile), ha firmato un’ordinanza che avvia la “Fase 2”, concedendo aperture che il premier Conte ha invece negato a livello nazionale. Le ...

Fase 2, Anastasi:”La confusione non aiuta, manca il confronto”

E’ iniziato in anticipo– spiega il consigliere regionale di “Io resto in Calabria”- il corso della fase 2, battezzato con il nome di ... quale tutto sia possibile ed oggi possa dirsi una cosa e poi ...

