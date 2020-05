Covid-19 | gli effetti sul mondo dello sport

Leggi su studiocataldi

(Di sabato 2 maggio 2020) di Marta De Leucio - La lotta al Coronavirus ha imposto importanti cambiamenti anche nel. A seguito della chiusura degli impiantiivi e la sospensione di numerosi eventi agonistici per contenere la pandemia in atto da-19, infatti, è stato possibile continuare a svolgere attivitàiva nella propria dimora e, con stringenti limitazioni, all'aperto. I contratti di collaborazioneiva Incidenza delle limitazioni previste per il contenimento della pandemia da-19Il DPCM del 26 aprile 2020I contratti di collaborazioneiva Torna suQueste nuove pratiche, pertanto, hanno posto numerosi interrogativi sulla sorte dei contratti di collaborazioneiva sottoscritti in Italia da oltre 120.000 lavoratori.La gran parte dei collaboratori, ...