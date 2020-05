Coronavirus, l’ipotesi delle cellule staminali adipose per la terapia del Covid (Di sabato 2 maggio 2020) La ricerca per trovare una terapia contro Covid 19 non si ferma. Le cellule staminali adipose potrebbero essere usate per la terapia della patologia scatenata dal virus Sars Cov 2. Lo suggerisce uno studio a guida italiana pubblicato dalla rivista Aging Disease. “Il punto di forza di tale scoperta – spiega Pietro Gentile docente di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università Tor Vergata di Roma, è rappresentato dalla possibilità di somministrare ai pazienti una sospensione per via endovenosa e/o inalatoria (areosol) di cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa, che attraverso le loro proprietà antinfiammatorie e immunomodulatorie, dimostrate scientificamente, aiutano a combattere gli effetti del virus”. Ad oggi, spiega Gentile, risultano pubblicati al mondo solo sette articoli scientifici relativi alla ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’ipotesi della Azzolina per la ripartenza : “Metà studenti per metà settimana a scuola - l’altra metà collegata da casa”

