Coronavirus, l'allarme della Caritas: "Raddoppiato numero di poveri" (Di sabato 2 maggio 2020) Rosa Scognamiglio Raddoppia il numero dei 'nuovi poveri' durante l'emergenza sanitaria: sempre più persone si rivolgono alla Caritas per chiedere aiuto Il numero dei 'nuovi poveri' è Raddoppiato rispetto al periodo antecedente l'emergenza sanitaria. È l'allarme lanciato dalla Caritas che, attraverso un'indagine condotta in collaborazione con Cei (Conferenza episcopale italiana), ha cercato di tracciare il cambiamento nei bisogni delle persone a seguito dell'ondata epidemiologica. Chiedono aiuto, cibo e soldi per pagare le bollette d'affitto. Ma anche ascolto e supporto psicologico. Questo, in estrema sintesi, quanto emerge dai dati raccolti dalla Caritas attraverso un'attività di monitoraggio della popolazione durante l'epidemia Coronavirus. L'esito del sondaggio comprova l'effetto devastante del Covid-19 sulle categorie più vulnerabili ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - l’allarme : “Riapertura sul filo del rasoio. 4 Regioni non pronte”

