Coronavirus | cosa ci sarà nel decreto Aprile | bonus e reddito d’emergenza

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 2 maggio 2020) Il presidente Giuseppe Conte aveva annunciato durante la conferenza stampa che il, diventato Maggio, sarebbe stato più corposo del precedente e così sembra essere. La prima bozza circolata, che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, vede un aumento sostanzioso degli aiuti per chi non potrà riprendere a lavorare dopo il 4 maggio. Previsti anche ild’emergenza eper baby sitter, indispensabile per sostenere il lavoro femminile, più svantaggiato dalle chiusure scolastiche, per ilprevede Alcuni punti sono ancora al vaglio, ma sembra che le misure indicate nella bozza delsiano abbastanza definitive. Questa sera è prevista una riunione tra il premier Conte e i ministri per un confronto proprio sulle novità contenute. Le misure ...