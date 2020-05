Checco Zalone | “Immunità di gregge” | la nuova canzone virale VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 2 maggio 2020)e la quarantena, all’anagrafe Luca Medici, è uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Con la sua spiccata ironia e con le sue grandi doti comunicative, riesce sempre ad ottenere successo in tutto quello che propone. Durante questa quarantenasi è messo al lavoro per passare le sue giornate chiuso in casa. Quello che è uscito dal suo impegno si è trasformato in unairriverente ma che fotografa lo stato attuale della nostra amata Italia. Il titolo del brano è “Immunità di gregge“. I grandi successi disi è affermato con forza nel panorama comico italiano grazie anche alle sue doti canore. Il grande successo è arrivato quasi inaspettato, nel lontano 2006 quando, sulle note di “Siamo una squadra fortissimi”, la ...