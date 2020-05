Benedetta Rossi, imprevisto durante la diretta: “C’erano 10mila persone a guardare…” (Di sabato 2 maggio 2020) Star del web e cuoca tra le più amate, anche in tv. Benedetta Rossi è un fenomeno ed è inarrestabile. Le sue ricette, condivise sul suo affollatissimo profilo Instagram oltre che nel programma di successo ‘Fatto in casa per voi’ sono semplici, gustose, sempre incentrate sulla tradizione e prendono forma nella cucina della bellissima casa immersa nel verde dove vive con il marito Marco e il loro cane Nuvola. Ma il pubblico ama Benedetta anche è una donna ‘normale’ oltre che bravissima ai fornelli. E l’ha premiata perché qualche giorno fa il marito ha condiviso coi fan il grande annuncio: prima tra le tendenze di YouTube. Benedetta Rossi è anche una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli durante la quarantena e lo fa con orgoglio. (Continua dopo la foto) E se ha mal di schiena, perché ci ... Leggi su caffeinamagazine Benedetta Rossi/ Chi è? "Mai sognato di fare la chef! Il successo? Tutto per caso..."

Benedetta Rossi - spunta foto da giovane | Capelli lunghissimi : irriconoscibile

La Seconda Vita di Benedetta Rossi : dalle prime ricette su Youtube ai milioni di followers (Di sabato 2 maggio 2020) Star del web e cuoca tra le più amate, anche in tv.è un fenomeno ed è inarrestabile. Le sue ricette, condivise sul suo affollatissimo profilo Instagram oltre che nel programma di successo ‘Fatto in casa per voi’ sono semplici, gustose, sempre incentrate sulla tradizione e prendono forma nella cucina della bellissima casa immersa nel verde dove vive con il marito Marco e il loro cane Nuvola. Ma il pubblico amaanche è una donna ‘normale’ oltre che bravissima ai fornelli. E l’ha premiata perché qualche giorno fa il marito ha condiviso coi fan il grande annuncio: prima tra le tendenze di YouTube.è anche una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capellila quarantena e lo fa con orgoglio. (Continua dopo la foto) E se ha mal di schiena, perché ci ...

justcallme_sug : Benedetta Rossi che ci sta spiegando come ricavare un cerchio da un rettangolo, like siamo andati alle elementari anche noi eh - Olty86 : Ogni cosa che prepara Benedetta Rossi, ti viene proprio voglia di mangiarla! ?? @homemadebybenny #fattoinCasaPerVoi - danieledvpd : RT @peppe_p_94: Gabriele Parpiglia intervista Benedetta Rossi 16.50 canale 33 alert - amoriperduti : benedetta rossi e dario matassa hanno una cosa in comune: LA PASSIONE PER I ROTOLI. - RicetteInTv : “Fatto in casa per voi”: panfocaccia erbette e provola di Benedetta Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Benedetta Rossi Benedetta Rossi/ Chi è? 'Mai sognato di fare la chef! Il successo? Tutto per caso...' Il Sussidiario.net Benedetta Rossi/ Chi è? “Mai sognato di fare la chef! Il successo? Tutto per caso…”

“Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano.” È con queste parole che Benedetta Rossi, in un’intervista di qualche tempo fa, descriveva il grandissimo successo ottenuto in ...

MUSICA – A Venafro “Colpa d’Alfredo” di Vasco diventa “Colpa del Virus”

VENAFRO – È da ieri sui principali social il video di “Colpa del Virus“, il famoso brano di Vasco Rossi “Colpa d’Alfredo” parafrasato da alcuni artisti di Venafro. L’idea di Francesco Tomasso nasce pe ...

“Sto vivendo un’avventura incredibile che qualche volta mi porta lontano.” È con queste parole che Benedetta Rossi, in un’intervista di qualche tempo fa, descriveva il grandissimo successo ottenuto in ...VENAFRO – È da ieri sui principali social il video di “Colpa del Virus“, il famoso brano di Vasco Rossi “Colpa d’Alfredo” parafrasato da alcuni artisti di Venafro. L’idea di Francesco Tomasso nasce pe ...