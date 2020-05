Ambizioni e trame dei congiunti di Conte

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 maggio 2020) L’ultimo consiglio aglielo ha dato Luigi Di Maio. Suona così: “Tocca a te. Non stare ad aspettare Renzi, prendi un’iniziativa per andare a vedere se è un bluff o no. Rilanciamo, invece di inseguire”. L’ex capo politico dei Cinque Stelle è convinto che qualcosa a giugno accadrà, quando il governo si troverà all’incrocio dei venti tra la trattativa europea e il luna park della politica italiana, le cui lucette si sono già riaccese. Ed è chiaro quale sia il suo retro-pensiero, anche un po’ malizioso, che, a domanda, mai ammetterà di aver concepito: “Ma come, dopo settimane di sfavillante decisionismo, dpcm, Conferenze, trovate di Casalino, a palazzo Chigi sono in attesa che quel ‘matto rompa’ e restiamo immobili?”.La questione è seria. Riassumibile ...