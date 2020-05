Wasted On You degli Evanescence è un caldo abbraccio contro la solitudine (video e traduzione) (Di venerdì 1 maggio 2020) Empatia, stato di down e consapevolezza sono le fondamenta sulle quali trova appoggio Wasted On You degli Evanescence. Il nuovo singolo della band di Amy Lee è l'ancoraggio, lo stato di depressione che troviamo come allineamento tra noi e loro in un periodo storico in cui la percezione di sicurezza dei primi periodi è ora svanita cedendo il posto alla frustrazione e all'angoscia. Ne leggiamo gli effetti se guardiamo negli occhi i singoli elementi catturati nel video ufficiale diretto da P.R. Brown. Bevono una birra, accarezzano il loro gatto o il loro cane, stanno sulla porta di casa, vivono la notte fissando il vuoto, dormono, suonano e abbracciano i loro figli: così gli Evanescence infrangono ogni barriera che in un mondo normale divide il personaggio famoso dal pubblico. Wasted On You degli Evanescence Non solo: 9 anni dopo l'album omonimo Evanescence ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 maggio 2020) Empatia, stato di down e consapevolezza sono le fondamenta sulle quali trova appoggioOn You. Il nuovo singolo della band di Amy Lee è l'ancoraggio, lo stato di depressione che troviamo come allineamento tra noi e loro in un periodo storico in cui la percezione di sicurezza dei primi periodi è ora svanita cedendo il posto alla frustrazione e all'angoscia. Ne leggiamo gli effetti se guardiamo negli occhi i singoli elementi catturati nelufficiale diretto da P.R. Brown. Bevono una birra, accarezzano il loro gatto o il loro cane, stanno sulla porta di casa, vivono la notte fissando il vuoto, dormono, suonano e abbracciano i loro figli: così gliinfrangono ogni barriera che in un mondo normale divide il personaggio famoso dal pubblico.On YouNon solo: 9 anni dopo l'album omonimo...

