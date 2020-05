Ultime Notizie Roma del 01-05-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 maggio 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il primo maggio è ora di ripartire il governo di indicazioni chiare le regioni in collaborino i cittadini siano responsabili lavoro e la base di stabilità al momento di superare storici ritardi Ha detto il capo dello Stato e sul primo maggio ha parlato anche Papa Francesco Questa mattina nell’omelia della messa a Santa Marta nessuno manchi il lavoro tutti abbiano la giusta retribuzione ha detto Sentiamo il Santo Padre poi decidiamo a tanti uomini e donne credenti e non credenti con me ma non oggi la giornata dei Lavoratori è tornata dal lavoro pericoloso chetortano per avere una giustizia nel lavoro per coloro che imprenditori bravi che portano avanti lavoro congestizia anche se ...