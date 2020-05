Tennis: Paolo Lorenzi torna in campo con due vittorie e una sconfitta nelle International Tennis Series in Florida (Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo diversi giorni lontano dal campo, si è rivisto Paolo Lorenzi alle International Tennis Series di Bradenton, in Florida, evento che sta riunendo alcuni Tennisti dalla classifica assai variabile con incontri al meglio dei due set su tre con massimo di 4 giochi a parziale. Si è giocata oggi la quattordicesima giornata. Il senese ha fatto segnare due vittorie e una sconfitta. Nel primo match si è registrata la rimonta nei confronti dell’americano Michael Redlicki, numero 341 del ranking ATP congelato, sconfitto con il punteggio di 3-4 (1) 4-3 (3) 4-1. Successivamente, è arrivato il 4-3 (3) 4-2 contro l’altro statunitense James Cerretani, detto anche Jamie, doppista che fino a oggi è rimasto a secco di vittorie. L’ultimo incontro, però, si è risolto in un rapido 4-1 4-0 in favore del bulgaro Adrian Andreev, alla ... Leggi su oasport Tennis - Paolo Lorenzi conquista altre tre vittorie nella quinta giornata del torneo di esibizione in Florida

