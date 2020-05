Silvia Toffanin fa piangere Michelle Hunziker | commozione in diretta | “Non potevo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 1 maggio 2020)interviene a Verissimo In attesa di vederla tornare sul piccolo schermo con le puntate inedite di Verissimo, da qualche settimanava in onda con Le Storie, ovvero le migliori intervista che lei stessa ha effettuato nelle ultime edizioni. La settimana scorsa una sua grande amica ha realizzato un video-messaggiomente dalla sua villa a Bergamo per raccontarle di come sta vivendo la quarantena da Covid-19. Stiamo parlando diche addirittura si è commossa per quello che tutti gli italiani stanno attraversando in questo ultimo periodo e per la mancanza della madre. La quarantena diNella clip mandata in onda a Le Storie di Verissimo,ha confessato che a causa sua non ci si annoia mai. Poi ha voluto ironizzare sui suoi capelli che sono diventati crespi a causa dell’impossibilità ...