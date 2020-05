“Servono regole chiare”. Mattarella bacchetta il governo e incita gli italiani (Di venerdì 1 maggio 2020) “Attraversiamo un passaggio d’epoca pieno di difficoltà. Riusciremo a superarle“. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa del Lavoro. Per la ripresa legata all’emergenza coronavirus “sono necessarie indicazioni -ragionevoli e chiare– da parte delle istituzioni di governo ma, oltre al loro rispetto, è soprattutto decisiva la spontanea capacità di adottare comportamenti coerenti nella comune responsabilità di sicurezza per la salute”. Occorre, inoltre, “un responsabile clima di leale collaborazione tra le istituzioni e nelle istituzioni”. Un monito, quella sulla chiarezza e la serenità del dialogo, che sembra rivolto in particolare al premier Conte. Mattarella invita a superare le restrizioni “Appare ... Leggi su secoloditalia Anche a Salerno tutto fermo sulle spiagge - il Sib : “Servono regole chiare”

