Sarah Michelle Gellar si tinge i capelli di rosa e mette in imbarazzo i figli VIDEO

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 maggio 2020) In unsu Instagrammostra il suo nuovo colore di, unombré scelto apposta perre iinha deciso dirsi idi: l'ex star di Buffy - L'ammazzavampiri non aveva problemi di ricrescita, ma ha deciso il restyling solo perre in, come ha spiegato in unsu Instagram.rsi iin questo periodo di quarantena è diventata quasi una tendenza per molte star d'oltreoceano. Sappiamo che nei giorni scorsi Elle Fanning, Miley Cyrus, Ricky Martin hanno cambiato il colore dei loroo li hanno tagliati in maniera bizzarra. Altri hanno preso strade diverse, come Sophie Turner, che ha sottoposto il marito Joe Jonas a ...