Roma, ZTL aperte fino al 31 maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Restano aperte fino al 31 maggio 2020 le Zone a traffico limitato di Trastevere, Tridente e Centro Storico. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza che proroga l’apertura dei varchi delle ZTL. Il provvedimento è stato adottato per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Roma, ZTL aperte fino al 31 maggio su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Roma : Coronavirus - aperta ZTL Trastevere fino al 3 aprile

Roma apre la Ztl ed il Tridente fino al 3 aprile - eccetto le sere del week-end

Roma, la decisione del Campidoglio: le Ztl restano aperte h24 fino al 31 maggio

