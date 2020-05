Parrucchieri riapertura | si studia un piano per la ripresa già a maggio (Di venerdì 1 maggio 2020) Situazione Parrucchieri riapertura: le associazioni di categoria sono in protesta e chiedono a Governo ed enti locali di poter lavorare prima rispetto al 1° giugno. Il premier Giuseppe Conte aveva parlato di un piano per la riapertura di Parrucchieri ed estetisti in programma per il prossimo 1° giugno. Questo nell’ottica di attuare un processo di … L'articolo Parrucchieri riapertura si studia un piano per la ripresa già a maggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Emergenza COVID-19 - incontro tra Emiliano e parrucchieri - possibile riapertura per l’11 maggio

Coronavirus Italia - possibile riapertura dal 18 maggio di ristoranti - negozi e parrucchieri

Coronavirus Puglia - Emiliano e Lopalco cercano una soluzione per parrucchieri ed estetisti : “Studiamo per una riapertura prossima ma in sicurezza” (Di venerdì 1 maggio 2020) Situazione: le associazioni di categoria sono in protesta e chiedono a Governo ed enti locali di poter lavorare prima rispetto al 1° giugno. Il premier Giuseppe Conte aveva parlato di unper ladied estetisti in programma per il prossimo 1° giugno. Questo nell’ottica di attuare un processo di … L'articolosiunper lagià aè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MarioManca : 1 giugno la riapertura dei parrucchieri e dei centri estetici. Prevedo una fila che in confronto quella per il nuov… - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Dal 4 maggio riapre manifattura. Dal 18 riapertura commercio al dettaglio, apertura mostre, musei e… - PiscopoNicola97 : RT @IlariaBifarini: #Danimarca, la fine del lockdown, con la riapertura delle scuole a metà mese, dei parrucchieri e di altre piccole impre… - 5rsMegafono : ?? SETTORE DEL BENESSERE Parrucchieri, barbieri ed estetisti a confronto con Emiliano. E voi siete d'accordo con la… - Mcclane272 : Qualcuno deve avergli ricordato di quanto detto da #sabinocassese. La #Santelli non è più illegittima? Buffone!… -