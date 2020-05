Juventus, clamoroso: “Niente scudetto a tavolino, non siamo l’Inter”. Agnelli mette like a un tifoso (Di venerdì 1 maggio 2020) scudetto tavolino Juventus- Un tifoso della Juventus, sul proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito alla possibilità di assegnazione dello scudetto ai bianconeri in caso di sospensione definitiva della Serie A. “Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che sia … L'articolo Juventus, clamoroso: “Niente scudetto a tavolino, non siamo l’Inter”. Agnelli mette like a un tifoso proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Vidal Juventus - clamoroso ritorno di fiamma : Paratici beffa Marotta

Juventus - clamoroso : non solo Milik - altro colpo dal Napoli

Juventus - grana Higuain : clamoroso - c’è l’ipotesi rescissione! (Di venerdì 1 maggio 2020)- Un tifoso della, sul proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista in merito alla possibilità di assegnazione delloai bianconeri in caso di sospensione definitiva della Serie A. “Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andreaha detto che declinerà. Spero che sia … L'articolo: “Niente, nonl’Inter”.a un tifoso proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

I_AM_AM2301 : RT @SandroSca: A volte uno pensa di esagerare. Poi metti in fila tutti i singoli articoli sulla Juventus in quarantena. Il risultato è clam… - Alessio_Ram : RT @SandroSca: A volte uno pensa di esagerare. Poi metti in fila tutti i singoli articoli sulla Juventus in quarantena. Il risultato è clam… - lookatbald : RT @SandroSca: A volte uno pensa di esagerare. Poi metti in fila tutti i singoli articoli sulla Juventus in quarantena. Il risultato è clam… - Umberto15089751 : RT @SandroSca: A volte uno pensa di esagerare. Poi metti in fila tutti i singoli articoli sulla Juventus in quarantena. Il risultato è clam… - efacilissimo : RT @SandroSca: A volte uno pensa di esagerare. Poi metti in fila tutti i singoli articoli sulla Juventus in quarantena. Il risultato è clam… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus clamoroso Calciomercato Juventus, clamoroso: Paratici vuole Cavani! CalcioMercato.it Luis Suarez, il futuro del Pistolero tra Barça, ManUtd e Serie A

Luis Suarez, centravanti uruguaiano in forza al Barcellona, continua ad essere uno dei più portentosi centravanti attivi in Europa. In blaugrana dal 2014, ‘El Pistolero‘ ha realizzato centonovantuno r ...

"Non vogliamo vincere così, non siamo l'Inter": spunta il 'like' di Agnelli

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha messo ‘like’ al post di un appassionato che chiedeva di non accettare un eventuale Scudetto. In attesa di capire se e in che modo la Serie A riprenderà ...

Luis Suarez, centravanti uruguaiano in forza al Barcellona, continua ad essere uno dei più portentosi centravanti attivi in Europa. In blaugrana dal 2014, ‘El Pistolero‘ ha realizzato centonovantuno r ...Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha messo ‘like’ al post di un appassionato che chiedeva di non accettare un eventuale Scudetto. In attesa di capire se e in che modo la Serie A riprenderà ...