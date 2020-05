VittorioSgarbi : #coronavirus #statodipolizia Il Governo vuole una “Commissione censura” come ai tempi della Stasi. (Intervento in… - matteosalvinimi : #Salvini: Mi permetta. Se c'è il governo del PD che dice 'Potete tornare a casa in treno' e se c'è il governatore d… - NicolaMorra63 : Le ordinanze delle Regioni dovevano essere coerenti con le misure prese dal governo. Ma chi non vuole capire non c… - VitoCavarretta : @NaDi_1075 Gli ha semplicemente ribadito in parlamento quanto aveva già detto in precedenti interviste, che se vuol… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: L’ultimo (per ora) penultimatum di Renzi. Il bullo spara a salve: tanto dal governo non uscirà mai. Quanto all’accusa… -

Ultime Notizie dalla rete : governo vuole Il governo vuole riaprire nidi e scuole materne Il Tempo Renzi provoca Conte: noi pronti a uscire. L’ex premier offre Palazzo Chigi al Pd

E venne il giorno della guerra “tutti contro tutti”. La Regione Calabria conia regole tutte sue per la “Fase 2”, il presidente del Consiglio la definisce «iniziativa illegittima», l’Anci, l’associazio ...

Coronavirus, la Sicilia vuole riaprire di più. Musumeci scrive a Conte. Trapani impugna il dpcm

Il governatore siciliano, Nello Musumeci, sta lavorando a una lettera da inviare al premier Giuseppe Conte, per chiedere nell'Isola il riavvio di alcune attività "in considerazione del minor numero di ...

