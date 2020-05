Giuseppe Conte, com’era da giovane il premier? La foto che fa impazzire i fan (Di venerdì 1 maggio 2020) Una foto del premier Giuseppe Conte da giovane sta spopolando sul web. Le fan conquistate dal suo fascino travolgente Fonte: InstagramDi questi ultimi tempi, il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è trovato, a sua insaputa, ad essere una star del web, in particolare sui social. Da circa un mese ha grandissimo successo una pagina su Instagram chiamata “Le bimbe di Giuseppe Conte”, ne avevamo già parlato, che ha contribuito, insieme ad altre pagine satiriche, alla popolarità di Conte. Qui ne sono celebrate le sue gesta e soprattutto il suo charm. Anche chi prima non si occupava di politica, adesso aspetta in trepidante attesa le conferenze stampa di Conte. La drammatica situazione emergenziale della pandemia di coronavirus ci ha fatto conoscere meglio il nostro premier. C’è chi lo ama e chi meno, ma sicuramente sui ... Leggi su chenews "Mi scuso con gli italiani". Soldi - ormai è troppo tardi : Giuseppe Conte ammette il suo fallimento

Giuseppe Conte al ristorante senza mascherina/ Bufala : la foto è di novembre e...

Giuseppe Conte : "Lavoro a dura prova - capisco rabbia"/ "Chiedo scusa per gli errori" (Di venerdì 1 maggio 2020) Unadeldasta spopolando sul web. Le fan conquistate dal suo fascino travolgente Fonte: InstagramDi questi ultimi tempi, il presidente del consigliosi è trovato, a sua insaputa, ad essere una star del web, in particolare sui social. Da circa un mese ha grandissimo successo una pagina su Instagram chiamata “Le bimbe di”, ne avevamo già parlato, che ha contribuito, insieme ad altre pagine satiriche, alla popolarità di. Qui ne sono celebrate le sue gesta e soprattutto il suo charm. Anche chi prima non si occupava di politica, adesso aspetta in trepidante attesa le conferenze stampa di. La drammatica situazione emergenziale della pandemia di coronavirus ci ha fatto conoscere meglio il nostro. C’è chi lo ama e chi meno, ma sicuramente sui ...

Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - Linkiesta : Una bugia è una tragedia, 151mila bugie non sono statistica, sono propaganda del governo Conte. L'editoriale di… - frondolino : Giuseppe Conte è stato collocato a palazzo Chigi al solo scopo di scongiurare le elezioni anticipate e una probabil… - assaloni : RT @LaVeritaWeb: L'autore dello studio che paventava 151.000 pazienti in rianimazione e che ha ispirato le scelte di Giuseppe Conte fa diet… - SonjaZanetti : RT @Mzucchiatti95: Giuseppe Conte inizia a parlare senza mascherina, i deputati leghisti protestano in coro: “Metti la mascherina”. *Spie… -