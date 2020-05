Giulia De Lellis e Damante si sposano nel 2021?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 1 maggio 2020) Dopo aver reso ufficiale il loro ritorno di fiamma e la loro nuova storia (ri)nata fra di loro, ecco che si dicono pronti per il matrimonio e le indiscrezioni parlano, passata la pandemia, delL’influencer e il dj si dicono pronti per il grande passo e, addirittura, si parla di mettere su famiglia: sposarsi, quindi, ed avere un figlio come hanno fatto anche altre coppie che siArticolo completo:Desinel? dal blog SoloDonna