Disney Channel chiude dal 1 maggio: anche Junior non si vede più su Now TV (Di venerdì 1 maggio 2020) Un momento storico e sgradito per molti: Disney Channel chiude insieme anche a Disney Junior su Now TV: non si vedrà più nessuno dei due canali sulla piattaforma Sky e sarà questo un addio definitivo. Lo streaming relativo ai contenuti di entrambi i canali sono invece in dirittura d'arrivo sulla nuova piattaforma Disney Plus proprietaria ( e c'era da aspettarselo). Cosa è successo più esattamente? Disney Channel chiude così come Disney Junior per Now TV esclusivamente perché la licenza dei diritti Sky è scaduta. Chiaro è che questa non sarà rinnovata perché i contenuti per i giovani ma anche i giovanissimi saranno invece veicolati su Disney Plus, il servizio di streaming proprietario della società di Zio Walt che sta prendendo molto piede nel nostro paese. L'offerta per bambini e ragazzi di Now ...

Ultime Notizie dalla rete : Disney Channel Disney Channel: dal 1 Maggio non esisteranno più canali Disney! Regno Disney Dal 1 Maggio Cartoon Network e Boomerang su NOW TV

Dal 01/05/2020 i canali Disney Channel e Disney Junior non saranno più visibili su NOW TV, perché la licenza dei diritti a Sky, da parte del relativo editore, su tali canali è scaduta. NOW TV continua ...

