Coronavirus, l’annuncio di Madonna: “Sono stata contagiata dal Covid-19” (Di venerdì 1 maggio 2020) “Sono stata contagiata dal Covid-19″. È l’annuncio arrivato a sorpresa da Madonna che in un video su Instagram ha rivelato di aver contratto il Coronavirus ma senza specificare se ha avuto sintomi o conseguenze anche se, alla luce delle sue recenti dichiarazioni, sembrerebbe che sia stata asintomatica. La popstar inglese si trova in quarantena dal 16 marzo scorso in Portogallo, assieme ai figli, e ha dato la notizia sui social. Nel filmato la si vede seduta davanti a una macchia da scrivere: dopo una riflessione iniziale su questo periodo di isolamento, Madonna fa la rivelazione. “Ho fatto un test l’altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al Coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19″. Un notizia che ha spiazzato i suoi fan, che nei commenti si sono preoccupati per lei. La popstar, 61 anni, non ha spiegato ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - l’annuncio del virologo americano : “Vaccino disponibile da gennaio”

