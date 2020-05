Coronavirus. Il sindaco di Bergamo contro Renzi: «Stonata e strumentale la sua frase “se i morti potessero parlare”» (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«Mi pare un’uscita a dir poco infelice». Giorgio Gori commenta così l’intervento di Matteo Renzi di ieri, 30 aprile, in aula al Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’emergenza Coronavirus. Durante il suo discorso, il leader di Italia Viva ha detto: «La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire». La frase però non è piaciuta al sindaco di Bergamo: «Immagino che il leader di Italia Viva volesse sottolineare l’attaccamento al lavoro della gente di Bergamo e di Brescia. Ma sostenere che le vittime del virus, se potessero parlare, “vorrebbero” oggi la riapertura appare purtroppo stonato e strumentale». Gori ha poi proseguito, dicendo: «Sono certo che ... Leggi su open.online Coronavirus - sindaco posta foto con cittadini in fila per sussidio : “Governo riapra attività”

Coronavirus - il sindaco di Ventimiglia partecipa al party in terrazza : multato

Coronavirus : prima riunione task force C40 presieduta da sindaco Sala (Di venerdì 1 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta«Mi pare un’uscita a dir poco infelice». Giorgio Gori commenta così l’intervento di Matteodi ieri, 30 aprile, in aula al Senato dopo l’informativa del premier Giuseppe Conte sull’emergenza. Durante il suo discorso, il leader di Italia Viva ha detto: «La gente die Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire». Laperò non è piaciuta aldi: «Immagino che il leader di Italia Viva volesse sottolineare l’attaccamento al lavoro della gente die di Brescia. Ma sostenere che le vittime del virus, se potessero parlare, “vorrebbero” oggi la riapertura appare purtroppo stonato e». Gori ha poi proseguito, dicendo: «Sono certo che ...

StampaTorino : Coronavirus, il sindaco di Chivasso lancia l’allarme: troppi morti e la curva dei contagi non scende - Open_gol : «La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire», aveva detto il leader d… - fattoquotidiano : Coronavirus, lo sfogo del sindaco Brugnaro: “Aprite tutto, siamo stanchi di stare a casa”. E sui decessi: “Speriamo… - teleischia : STASERA IN TV. SPECIALE CORONAVIRUS: SERGIO COSTA (MINISTRO AMBIENTE); CONFESERCENTI INCONTRA I RISTORATORI NAPOLET… - PaoloDosso : RT @Open_gol: «La gente di Bergamo e Brescia che non c’è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire», aveva detto il leader di Italia v… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, il sindaco di Chivasso lancia l’allarme: troppi morti e la curva dei contagi non scende La Stampa Covid-19, studio epidemiologico a Verona: in mille hanno già risposto all'appello

Ha avuto inizio lo scorso venerdì 24 aprile la fase operativa dello studio epidemiologico “Comune di Verona 2020”, la prima indagine in Italia che ha come obiettivo quello di valutare la distribuzione ...

Dai cacciatori un aiuto agli ospedali di Susa e Giaveno

GIAVENO (TORINO). Il denaro che c'era nella cassa dell'Unione Sportiva Cacciatori Alta Val Sangone, circa 150 associati (sciolta da più di un anno per motivi organizzativi), è stato investito per l'ac ...

Ha avuto inizio lo scorso venerdì 24 aprile la fase operativa dello studio epidemiologico “Comune di Verona 2020”, la prima indagine in Italia che ha come obiettivo quello di valutare la distribuzione ...GIAVENO (TORINO). Il denaro che c'era nella cassa dell'Unione Sportiva Cacciatori Alta Val Sangone, circa 150 associati (sciolta da più di un anno per motivi organizzativi), è stato investito per l'ac ...