Coronavirus, i dati: si riducono ancora malati e ricoverati, cala il numero dei morti (Di venerdì 1 maggio 2020) Continuano a diminuire i malati di Coronavirus e i ricoverati in Italia, anche se con una progressione non paragonabile ai numeri record di 24 ore fa. Sono 78.249 i guariti, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, che è circa la metà rispetto al record che si era registrato 24 ore fa per quanto riguarda i nuovi ‘negativizzati’. Sono salite a 28.236 le vittime, con un incremento di 269 in un giorno (ieri erano state 285). cala come detto il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente). Non si arresta neanche l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per Coronavirus: ad oggi sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri. In Italia i contagiati totali, vale a dire ... Leggi su ilfattoquotidiano Bollettino coronavirus Lazio/ Dati 1 maggio : +8 morti e +56 casi positivi

LOMBARDIA BOLLETTINO CORONAVIRUS 1 MAGGIO/ Dati : +737 casi (364 a Milano) e 88 morti

Coronavirus - tutti i dati di oggi : ci sono ancora 100mila malati - guariti quasi 80mila (Di venerdì 1 maggio 2020) Continuano a diminuire idie iin Italia, anche se con una progressione non paragonabile ai numeri record di 24 ore fa. Sono 78.249 i guariti, con un incremento di 2.304 rispetto a ieri, che è circa la metà rispetto al record che si era registrato 24 ore fa per quanto riguarda i nuovi ‘negativizzati’. Sono salite a 28.236 le vittime, con un incremento di 269 in un giorno (ieri erano state 285).come detto ildei, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 irispetto al giorno precedente). Non si arresta neanche l’ormai stabile da settimane trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per: ad oggi sono 1.578, 116 in meno rispetto a ieri. In Italia i contagiati totali, vale a dire ...

La7tv : .@pbersani: 'Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila euro? Questi dati li leg… - RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - PiazzapulitaLA7 : Bersani: “Possibile che in Italia solo il 6% dei contribuenti dichiarano più di 50 mila €? Questi dati li leggono a… - QUOTIDIANONLINE : CENTROABRUZZONEWS: CORONAVIRUS: ABRUZZO, DATI AGGIORNATI AL 1° MAGGIO... - ledimiche : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: news di oggi sul contagio Sky Sport Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 207.428 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.236 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...

Coronavirus, in Emilia Romagna 208 nuovi casi (ieri 259) e 28 morti (ieri 39)

Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì 1 maggio, in Emilia-Romagna. Dati in calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 259 positivi e 39 morti. Salgono oggi le nuove guarigioni, 391 in pi ...

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 207.428 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: di queste, 28.236 sono decedute (qui l’ultimo bollettino della Protezione Civile). Seco ...Coronavirus, il bollettino di oggi, venerdì 1 maggio, in Emilia-Romagna. Dati in calo rispetto a ieri quando erano stati registrati 259 positivi e 39 morti. Salgono oggi le nuove guarigioni, 391 in pi ...