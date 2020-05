Coronavirus | i bambini superdiffusori? Studio australiano smentisce | “Tasso di

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 1 maggio 2020) Il National Centre for Immunisation Research and Surveillance ha focalizzato la sua attenzione su alunni e personale scolastico positivi alnel New South Wales, rilevando un tasso di trasmissione “straordinariamente basso” nelle scuole. Lo– citato dal governo federale a sostegno della riapertura delle scuole – si è soffermato 18 casi diriscontrati in 15 delle 3000 scuole pubbliche dello Stato. Sono stati monitorati per 28 giorni i 9 insegnanti e 9 alunni contagiati e i loro 863 contatti ravvicinati: ebbene, sono stati individuati solo 2 casi di contagio, entrambi alunni, e non risulta che alcuno di loro lo abbia trasmesso ad altri. “La nostra indagine non ha trovato evidenze di alunni che abbiano infettato insegnanti. Abbiamo rilevato un tasso straordinariamente basso di trasmissioni nelle scuole ed ...