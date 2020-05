CretellaRoberta : Primo maggio senza piazze. Landini: 'E' il momento della responsabilità'. Catalfo: 'Oltre 20 miliardi, sostegno a t… - leggoit : #Coronavirus, Catalfo: stop licenziamenti per altri tre mesi e proroga cassa integrazione - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Catalfo: stop licenziamenti per altri tre mesi e proroga cassa integrazione - ilmessaggeroit : Coronavirus, Catalfo: stop licenziamenti per altri tre mesi e proroga cassa integrazione - LidiaRizzo7 : RT @desiree_devito: Coronavirus, il messaggio dei precari in quarantena di Anpal Servizi alla Ministra Catalfo - La Stampa -

Coronavirus Catalfo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Catalfo