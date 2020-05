Bollettino Protezione civile Coronavirus Dati 1 maggio diffusione virus rallentata

RaiNews : Dati che migliorano, l'annuncio di #Borrelli: 'Questa è l'ultima conferenza stampa' #coronavirus - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino della Protezione Civile in diretta - Corriere : Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile - melysenda : - Torrenapoli1 : @diego_tvl sono i dati che la protezione civile riporta il giorno successivo, li comunicherà oggi i 21 il bollettino Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Protezione

Gran parte del Paese sembra vedere la luce in fondo al tunnel dell’emergenza sanitaria, ma al Nord i numeri sono ancora da “fase 1”. La fase del calo è iniziata e, in molte regioni (specialmente del c ...La Russia ha registrato 7.933 nuovi casi di coronavirus in 24 ore segnando un ulteriore picco record, portando il totale dei contagi a 114.431. Il bollettino continua a crescere di giorno in giorno, e ...