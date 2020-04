Usa, più morti del Vietnam. Strage nella casa di riposo per i veterani di guerra (Di giovedì 30 aprile 2020) Valeria Robecco Superati i 58.220 decessi del conflitto in Asia. Oltre 80 nell'ospizio dei reduci in Massachusetts Il coronavirus ha fatto più morti tra gli americani della guerra in Vietnam. È il nuovo triste record registrato negli Usa, dove il numero di decessi per la pandemia ha raggiunto quota 58.529 (e oltre un milione di contagi). Mentre secondo l'Archivio Nazionale degli Stati Uniti, le vittime del conflitto nel paese asiatico - iniziato nel 1955 e terminato nel 1975 - sono state 58.220. D'altronde, il presidente Donald Trump in una delle conferenze stampa alla casa Bianca, ha detto: «Siamo in guerra» contro il «nemico invisibile», ed è una «guerra pericolosa». Per quanto riguarda i positivi, però, il tycoon ha ribadito su Twitter che negli Usa il dato è molto alto perché si fanno tanti ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - dramma in Usa : già più decessi dei 20 anni di guerra in Vietnam

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : più di 1 milione i contagi negli Usa - malati e ricoveri in calo in Italia

