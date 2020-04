Tesla - Nuova trimestrale in utile grazie alla Model 3 (Di giovedì 30 aprile 2020) La Tesla ha chiuso il primo trimestre con un sorprendente utile di bilancio nonostante l'impatto del coronavirus tra Cina e Stati Uniti. La Casa californiana è riuscita così a superare non solo le sfide poste dalla pandemia ma anche la tradizionale debolezza di un periodo che paga la corsa alle vendite dell'ultimo quarto dell'anno precedente. E così la Tesla ha messo in fila tre trimestri in nero per la prima volta nei suoi 16 anni di vita e ha smentito il suo amministratore delegato Elon Musk che aveva parlato di un periodo difficile da affrontare per la sua azienda.I numeri. In dettaglio il conto economico è stato chiuso con un utile netto di 16 milioni di dollari, contro la perdita di 702 milioni registrata un anno fa per colpa anche di "colli di bottiglia" nelle esportazioni delle Model 3 in Europa e Cina. L'utile per azione di 1,24 dollari si confronta ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 aprile 2020) Laha chiuso il primo trimestre con un sorprendentedi bilancio nonostante l'impatto del coronavirus tra Cina e Stati Uniti. La Casa californiana è riuscita così a superare non solo le sfide poste dpandemia ma anche la tradizionale debolezza di un periodo che paga la corsa alle vendite dell'ultimo quarto dell'anno precedente. E così laha messo in fila tre trimestri in nero per la prima volta nei suoi 16 anni di vita e ha smentito il suo amministratore delegato Elon Musk che aveva parlato di un periodo difficile da affrontare per la sua azienda.I numeri. In dettaglio il conto economico è stato chiuso con unnetto di 16 milioni di dollari, contro la perdita di 702 milioni registrata un anno fa per colpa anche di "colli di bottiglia" nelle esportazioni delle3 in Europa e Cina. L'per azione di 1,24 dollari si confronta ...

davidecomunello : RT @quattroruote: #Tesla, nuova trimestrale in utile grazie alla #Model3. #Musk scatena un polverone attaccando le autorità sul #lockdown p… - quattroruote : #Tesla, nuova trimestrale in utile grazie alla #Model3. #Musk scatena un polverone attaccando le autorità sul… - AutoElettrica : Diess e quei 'mal di testa' per Tesla: “500mila auto funzionano da rete neurale - ha dichiarato Diess - e forniscon… - donatellaluisa : In un reparto di R&S dello stabilimento di Fremont un team guidato da Jeff Dahn avrebbe già messo a punto e brevett… - donatellaluisa : #Tesla inizierà a produrre una nuova batteria per la quale ha progettato e registrato un nuovo elettrodo monocris… -