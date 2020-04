Subito | il mercatino online d’Italia diventa una banca del tempo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) C’è chi offre la propria passione per la poesia, dando consigli e citazioni su autori o componimenti sconosciuti, perché anche l’anima va nutrita e non di solo pane vive l’uomo (specie in quarantena da coronavirus). Chi dà una mano in cucina scambiandosi ricette e consigli, magari della propria zona. Chi, invece, offre consulenza sugli animali e chi supporto con la dichiarazione dei redditi e altre incombenze fiscali non sempre facili per tutti. Senza dimenticare le ripetizioni o le lezioni di musica. Subito.it, la principale piattaforma di vendita e scambio di oggetti nuovi e usati che conta 13 milioni di utenti unici mensili lancia una specie di banca del tempo. O qualcosa di simile.