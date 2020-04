Scherma, Elisa Di Francisca: “Sogno un’altra Olimpiade e mi piacerebbe essere portabandiera” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Sogno di prendere parte a un’altra Olimpiade e mi piacerebbe essere la portabandiera” queste la parole con cui inizia un’intervista rilasciata da Elisa Di Francisca al quotidiano Alto Adige. La fiorettista azzurra, doppio oro a Londra 2012, è però ancora indecisa sulla partecipazione a Tokyo 2021 poiché, dall’altro lato, c’è, a suo dire: “La voglia di casa, di stare in famiglia e magari di regalare un fratellino a Ettore“. Di Francisca, inoltre, ha parlato anche delle dichiarazioni di Novak Djokovic, il quale si è detto non disposto a fare il vaccino al coronavirus: “Dire “io sono io”, in questa situazione, non ha assolutamente senso, indipendentemente da chi sei. Stiamo vivendo un momento molto difficile che sta avendo anche gravi ripercussioni sull’economia. Il vaccino, che ... Leggi su oasport Elisa Di Francisca - scherma : “Tokyo 2021? Devo riflettere - voglio un altro figlio. Con Errigo ho chiarito”

“Sogno di prendere parte a un’altra Olimpiade e mi piacerebbe essere la portabandiera” queste la parole con cui inizia un’intervista rilasciata da Elisa Di Francisca al quotidiano Alto Adige. La fiore ...

Elisa Di Francisca: "Non rinuncerei mai ad avere un figlio per la scherma"

Lo aveva detto subito dopo essere scesa dal podio per il primo dei due ori olimpici conquistati a Londra. E adesso che il braciere si è finalmente spento e davanti ha solo una lunga vacanza di riposo, ...

