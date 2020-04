Pio La Torre 38 anni dopo, profeta dei diritti e dell'antimafia sociale (Di giovedì 30 aprile 2020) Politico, sindacalista, pacifista, visionario, capace di mobilitare decine di migliaia di persone. Pio La Torre era un gigante a portata di tutti. Trentotto anni sono passati dall'uccisione per mano della mafia del dirigente della Cgil e del Pci, figura storica e profetica dei diritti e dell'antimafia concreta che intaccava le connessioni politiche ed economiche delle cosche - e del suo collaboratore Rosario Di Salvo. Era il 30 aprile del 1982. Ricorre anche la seconda Giornata in memoria di tutti i sindacalisti uccisi, istituita un anno fa dalla Cgil, che ha visto la Cgil palermitana impegnata nel percorso della memoria attraverso l'intitolazione in un quartiere di Palermo, Bonagia, di 21 "vie dei diritti" dedicate a dirigenti del movimento sindacale. Quest'anno nessuna cerimonia pubblica sul luogo dell'eccidio, in piazza Turba, a causa dell'emergenza ... Leggi su agi Coronavirus - la Francia si blinda : boom di 800 casi in 24 ore - scuole chiuse e campionati di calcio sospesi - chiudono anche Louvre - Torre Eiffel

Maltempo in atto - il nowcasting di MeteoWeb : piogge torrenziali al Nord/Est - Alpi sommerse di neve [FOTO]

Brasile : piogge torrenziali e frane a Rio de Janeiro - almeno 4 morti (Di giovedì 30 aprile 2020) Politico, sindacalista, pacifista, visionario, capace di mobilitare decine di migliaia di persone. Pio Laera un gigante a portata di tutti. Trentottosono passati dall'uccisione per manoa mafia del dirigentea Cgil e del Pci, figura storica e profetica deiconcreta che intaccava le connessioni politiche ed economichee cosche - e del suo collaboratore Rosario Di Salvo. Era il 30 aprile del 1982. Ricorre anche la seconda Giornata in memoria di tutti i sindacalisti uccisi, istituita un anno fa dalla Cgil, che ha visto la Cgil palermitana impegnata nel percorsoa memoria attraverso l'intitolazione in un quartiere di Palermo, Bonagia, di 21 "vie dei" dedicate a dirigenti del movimento sindacale. Quest'anno nessuna cerimonia pubblica sul luogo'eccidio, in piazza Turba, a causa'emergenza ...

nzingaretti : Il #30aprile 1982 la mafia uccideva Pio La Torre, protagonista della nostra storia e della lotta contro la criminal… - TNannicini : Sono passati 38 anni da quando la mafia ha assassinato Pio #LaTorre e Rosario #DiSalvo. Per ricordare il loro impeg… - AristarcoScann1 : RT @amendolaenzo: 38 anni fa Pio #LaTorre e Rosario Di Salvo furono uccisi dalla mafia. Come disse Berlinguer: 'La Torre non era uomo da li… - andreameccia : RT @_daSud: «Mio padre mi aveva cacciato di casa, perché la mafia nella borgata, dove io ero cresciuto, non tollerava il mio attivismo poli… - crociclaudio : La doppia morte di Pio La Torre -