Per il Corsport la notizia di Dybala ancora positivo l’ha fatta uscire Ronaldo perché non vuole tornare (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Corriere dello sport ha una linea piuttosto chiara. È per il ritorno del campionato. E nella lista dei nemici c’è anche la Juventus. Oggi l’articolo sui bianconeri è così titolato: “La Juve in stand-by per coprire Ronaldo”. E ancora: “Cristiano non vuole tornare in Italia e fa partire dalla Spagna l’allarme Dybala. La società, formalmente favorevole alla ripresa, non prende posizione da tempo. Così le ambiguità prendono corpo”. Il quotidiano scrive che ci sarebbe un gran bisogno di una posizione chiara da parte della Juventus. Di una dichiarazione della Juventus. I fatti – scrive – mostrano una Juventus «non così convinta nell’agire verso la riapertura del sistema calcio. O quantomeno non ha particolarmente fretta che questo accada. (…) Forse perché ... Leggi su ilnapolista CorSport : 18 club su 20 sono per la ripresa. La Lega cerca l’unità per trattare con il Premier

Corsport : Ancelotti vuole Lozano e Allan - Kean contropartita per il Napoli

CorSport : la Juventus pensa a un escamotage per il rientro degli otto stranieri - e c’è il caso Higuain (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Corriere dello sport ha una linea piuttosto chiara. È per il ritorno del campionato. E nella lista dei nemici c’è anche la Juventus. Oggi l’articolo sui bianconeri è così titolato: “La Juve in stand-by per coprire”. E: “Cristiano non vuole tornare in Italia e fa partire dalla Spagna l’allarme. La società, formalmente favorevole alla ripresa, non prende posizione da tempo. Così le ambiguità prendono corpo”. Il quotidiano scrive che ci sarebbe un gran bisogno di una posizione chiara da parte della Juventus. Di una dichiarazione della Juventus. I fatti – scrive – mostrano una Juventus «non così convinta nell’agire verso la riapertura del sistema calcio. O quantomeno non ha particolarmente fretta che questo accada. (…) Forse perché ...

capuanogio : Zazzaroni sul #CorSport: 'Il ministro #Spadafora ieri ha lanciato segnali che non si addicono a un ministro. Ha sme… - capuanogio : Che caos, il Governo si divide sul calcio. #Spadafora e #Sileri verso la chiusura della #SerieA ma tra i ministri e… - capuanogio : C'è un piano dei club di #SerieA per superare l'ostacolo dei tamponi. Per ogni tampone fatto ai calciatori se ne co… - VHolywat : @pisto_gol 'sepolcri imbiancati' comincia diventare un complimento per questi qua...#aiutatezazzaroni @CorSport - MaxPix1973 : Credo sia abbastanza chiaro. Quando si definiva un imprenditore prestato al calcio aveva ragione. Ormai viene usato… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Corsport Per il Corsport la notizia di Dybala ancora positivo l'ha fatta uscire Ronaldo perché non vuole tornare ilnapolista Serie A, club compatti: 18 su 20 vogliono la ripresa

MILANO - La lettera che la Serie A vuole indirizzare al governo per chiedere, una volta per tutte, chiarezza sul futuro non è ancora partita. Non è bastata la giornata di ieri nella quale il consiglio ...

Corriere dello Sport: "Spadafora divide il governo. Allenamenti e ripartenza dei campionati: ministri in ordine sparso"

"Spadafora divide il governo", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Allenamenti e ripresa del campionato: ministri in ordine sparso. Il titolare dello Sport scettico: 'Il ...

MILANO - La lettera che la Serie A vuole indirizzare al governo per chiedere, una volta per tutte, chiarezza sul futuro non è ancora partita. Non è bastata la giornata di ieri nella quale il consiglio ..."Spadafora divide il governo", apre l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Che aggiunge: "Allenamenti e ripresa del campionato: ministri in ordine sparso. Il titolare dello Sport scettico: 'Il ...