(Di giovedì 30 aprile 2020)conAciDiversimobilisti hanno ilin scadenza a fine marzo, ma viviamo in tempi straordinari, in un Paese chiuso causa quarantena da coronavirus a tempo determinato, ma ancora senza una data di scadenza precisa. La domanda che molti utenti ci pongono è la seguente:è possibile pagare ilcon gli uffici Aci? Andiamo a rispondere.: uffici Acifino a quando L’mobile Club d’Italia, seguendo le direttive e le disposizioni governative, originariamente aveva chiuso gli uffici solo fino a lunedì 16 marzo. Una volta che le misure sono diventate più stringenti, si è deciso di prorogare la chiusura fino a venerdì 3 aprile. Al momento non ci è ancora dato sapere se ci saranno ulteriori ...

Anna87762890 : @Musumeci_Staff buonasera presidente Le volevo solo dire che non mi sembra giusto esonerare dal pagamento del bollo… - antopillosio : RT @zazoomnews: Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento - #Bollo #2020: #cambia #gennaio - zazoomblog : Pagamento bollo auto 2020 con sportelli Aci chiusi: ecco come fare - #Pagamento #bollo #sportelli #chiusi: - zazoomnews : Bollo auto 2020: cosa cambia dal 1 gennaio e aumento pagamento - #Bollo #2020: #cambia #gennaio - zazoomnews : Bollo auto 2020: pagamento sospeso cos’hanno deciso le regioni? - #Bollo #2020: #pagamento #sospeso -

Ultime Notizie dalla rete : Pagamento bollo

L'Aci, acronimo di Automobile Club d'Italia è un ente pubblico non economico, che quindi non rientra nell'ambito dell'amministrazione dello Stato, le cui origini risalgono alla fine del 1800, anche se ...Il decreto Cura Italia contiene alcune novità per il pagamento dell’RCA, per i tempi necessari per la composizione dei sinistri stradali, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice ...