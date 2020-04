Napoli | Rui | «Gattuso molto bravo Barcellona? Nulla è scontato»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il difensore delRui ha parlato dell’emergenza Coronavirus, del tecnicoe della ripresa della stagione Il difensore delMario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Il calcio mi manca, ma occorrono dei sacrifici per ricominciare il prima possibile. In questi giorni ci alleniamo quotidianamente con tutto quello che abbiamo a disposizione, seguendo il programma che ci ha mandato lo staff. Ci alleniamo per essere al massimo per una eventuale ripartenza. Mi sento spesso con i compagni».– «Il mister è statonel creare un rapporto con la squadra. Non voglio togliere niente ad Ancelotti, anche con lui il rapporto era positivo. Conmi sento spesso. Vuole sapere come stiamo, se mangiamo correttamente e come stanno le nostre famiglie». STAGIONE – «Siamo ...