Mia Khalifa festeggia 20 Milioni di Followers | “Grazie per l’amore e l’odio”

Leggi su chenews

(Di giovedì 30 aprile 2020) Miail traguardo raggiunto su Instagram con un post tutto nuovo in cui ringrazia i suoi fan per il sostegno e anche per le critiche ricevute. FOTO facebook MiaEx attrice e creatrice di un canale di videogiochi su youtube, seppur ancora giovane è già molto conosciuta nel mondo del web e questo suo nuovo traguardo lo dimostra. Ha già un matrimonio fallito alle spalle, la ragazza infatti si è sposata a soli diciotto anni con un cittadino americano, dal quale ha divorziato dopo pochi anni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: TINA CIPPOLLARI, AVETE MAI VISTO LA SUA CASA ROMANA? Miail nuovo traguardo: “Grazie a chi mi odia e chi mi ama” foto facebook MiaMiahato con un nuovo post su Instagram il nuovo traguardo raggiunto che le regala tantissimi soddisfazioni che ha voluto ...