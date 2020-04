Meteo 1° Maggio e weekend, ulteriori fronti verso l'Italia. Gli effetti (Di giovedì 30 aprile 2020) Le correnti instabili di natura atlantica, che hanno condizionato il Meteo di questa fine aprile, faranno sentire la loro presenza anche nel weekend legato al ponte del primo Maggio, almeno su parte dell'Italia. Il vortice di bassa pressione continuerà a mantenersi attivo tra il Regno Unito e il Mare del Nord. Inoltre, l'anticiclone resterà parzialmente defilato e non riuscirà a proteggere del tutto l'Italia. Nel corso del weekend assisteremo ad una progressiva rimonta anticiclonica subtropicale, destinata alla Penisola Iberica e alla Francia meridionale. In base a questo scenario appena descritto, ulteriori impulsi instabili trasportati da correnti occidentali scorreranno lungo la fascia fra l'anticiclone e la depressione sul Nord Europa, andando ancora ad influenzare il Meteo soprattutto sulle regioni settentrionali. A risentire delle condizioni ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 30 aprile 2020) Le correnti instabili di natura atlantica, che hanno condizionato ildi questa fine aprile, faranno sentire la loro presenza anche nellegato al ponte del primo, almeno su parte dell'. Il vortice di bassa pressione continuerà a mantenersi attivo tra il Regno Unito e il Mare del Nord. Inoltre, l'anticiclone resterà parzialmente defilato e non riuscirà a proteggere del tutto l'. Nel corso delassisteremo ad una progressiva rimonta anticiclonica subtropicale, destinata alla Penisola Iberica e alla Francia meridionale. In base a questo scenario appena descritto,impulsi instabili trasportati da correnti occidentali scorreranno lungo la fascia fra l'anticiclone e la depressione sul Nord Europa, andando ancora ad influenzare ilsoprattutto sulle regioni settentrionali. A risentire delle condizioni ...

