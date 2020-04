Mercato San Severino | una donna guarisce | restano cinque i positivi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Sa) – Buone notizie daSandove esce fuori dal Covid la signora R. M. risultata positiva più di un mese fa. La paziente è guarita e, pertanto, è stata dimessa dall’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove si trovava ricoverata. Anche il sindaco del centro situato nella valle dell’Irno, Antonio Somma come tanti colleghi di altri comuni non ha perso l’occasione di lanciare l’ennesimo invito a non perdere la concentrazione e di fare attenzione in vista dell’ avvio della fase due. Ad oggi sonoi casinel Comune, che ha contato e pianto lo stesso numero,, anche come numero di cittadini che hanno perso la vita a causa del coronavirus. L'articoloSan, una...